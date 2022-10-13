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Эстония объявила о новой военной помощи Украине: что планирует передать

Эстония объявила о новой военной помощи Украине: что планирует передать

КИЕВ. 13 октября. УНН. Эстония объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые зимнее снаряжение, оборудование и амуницию. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Twitter, пишет УНН.

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«Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, оборудование и амуницию. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру», - написала она.

Дополнение 

Литва объявила о предоставлении Украине новой военной помощи. Речь идет о зимней одежде, минометах и беспилотниках.

Также Украина в ближайшее время получит реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Эстония
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