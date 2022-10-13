Зеленский: ожидаем в Киеве открытия офиса Международного уголовного суда

КИЕВ. 13 октября. УНН. Во время выступления перед ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ожидается открытие филд-офиса Международного уголовного суда, передает УНН.

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"К сожалению, должен констатировать, что на новых деоккупированных территориях Харьковской области все выглядит страшно, сотни могил людей, замученных и закопанных. Поэтому вопрос международного трибунала сегодня поднимается много раз абсолютно справедливо и актуально. Во-первых, мы ожидаем открытия филд-офиса в Киеве Международного уголовного суда. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан общается с нашим Генеральным прокурором, и мы ожидаем ускорения этого процесса, чтобы офис уже был открыт", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что работают криминалисты и специалисты из разных стран.

Напомним

Специалисты Международного уголовного суда смогут проводить следственные действия на территории Украины после согласования с Генеральным прокурором.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что МУС продолжит расследование обвинений в военных преступлениях россии.