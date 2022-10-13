Украинцы vs Google и Meta: Зеленского просят повлиять на ситуацию с блокировкой в соцсетях

КИЕВ. 13 октября. УНН. Петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к руководству компаний Google и Meta из-за блокировки украинских аккаунтов, освещающих войну, в Facebook и Instagram, набрала необходимое количество голосов, пишет УНН.

Детали

Так, петиция, размещенная на сайте Главы государства, набрала 25 442 подписи из 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Авторы петиции отмечают, что на самые активные украинские аккаунты массово жалуются россияне, а рассматривают жалобы и блокируют эти аккаунты часто администраторы службы поддержки, которые якобы находятся тоже в россии.

«Уважаемый господин президент, призываем вас обратиться к руководству компаний Google и Meta (Facebook, Instagram) с просьбой пересмотреть правила сообществ и перестать блокировать украинские аккаунты, освещающие события в Украине, собирающие средства на помощь и в конце концов называющие войну войной», - говорится в тексте петиции.

Также авторы призвали пригласить руководителей этих компаний, в частности лично Марка Цукерберга, в Украину, и провести для них экскурсию в разрушенных Буче, Ирпене и Бородянке.

Напомним

Как писал УНН, ранее на этой неделе “Роскомнадзор” внес гиганта социальных сетей Meta в список террористических и экстремистских организаций.