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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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ПАСЕ признала российский режим террористическим

ПАСЕ признала российский режим террористическим

КИЕВ. 13 октября. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали "за", один воздержался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание ПАСЕ в Страсбурге.

Детали

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала российский режим террористическим.

Документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии российской федерации против Украины" свидетельствует о том, что российский режим официально признан террористическим.

В резолиции говорится, что "эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление само по себе, как нарушение международного права и главная угроза международному миру и безопасности".

К проекту резолюции была принята поправка: "Объявить нынешний режим российской федерации террористическим". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против, один воздержался.

В документ также внесли поправку с призывом предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Напомним

12 октября абсолютное большинство стран ООН проголосовало за проект резолюции, который осуждает попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона – "за" проголосовало 143 страны, "против" – 5, воздержались от голосования – 35 стран.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает попытку россии аннексировать оккупированные территории Украины, посылает четкий сигнал: нельзя просто взять и стереть с карты суверенное государство.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, терроризм
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