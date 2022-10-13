путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных территорий - Маляр

КИЕВ. 13 октября. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных украинских территорий. Об этом она сообщила в Telegram, передает УНН.

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«путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных украинских территорий. Свидетельством этого является показательная демонстрация российским руководством якобы решимости уничтожить украинскую государственность нанесением массированных ракетных ударов по всей территории Украины», - сообщила Маляр.

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Она отметила, что взамен агрессивные действия кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает ход мобилизации в рф.

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«В частности значительно уменьшилось количество сторонников действий власти, так называемых z-людей, которые заявляли о готовности добровольно мобилизоваться, но, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправкой в зону боевых действий, начали массово терять патриотические иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах преступного руководства россии», - рассказала Маляр.

По ее словам, в целом о растущей динамике снижения мотивации личного состава противника участвовать в войне против Украины указывает коварная тактика отдельных передовых российских подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах, прикрываясь учениками, больными детьми, их родителями и персоналом указанных учреждений.

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«На такие изменения в поведении противника существенно повлияли контрнаступательные действия Сил обороны Украины, в результате которых оккупанты несут значительные безвозвратные и санитарные потери. В связи с этим с целью высвобождения мест для раненых, которые прогнозируемо будут поступать, оккупанты дали указание руководителям медицинских учреждений как можно быстрее выписывать личный состав с легкими ранениями, особенно из числа недавно мобилизованных и освобожденных по мобилизации заключенных, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья», - написала Маляр.