путину все равно, кого убивать: Подоляк о попадании российской ракеты в белгород

КИЕВ. 13 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал попадание российской ракеты в жилой дом белгорода. По его словам, кремлевские пропагандисты быстро придумают для народа фейковое объяснение, пишет УНН.

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"россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, путину безразлично, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним

13 октября по жилому дому в российском белгороде ударила ракета, которой рашисты хотели атаковать Харьков.