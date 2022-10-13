Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,50 -0,0439 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
24480

путину все равно, кого убивать: Подоляк о попадании российской ракеты в белгород

путину все равно, кого убивать: Подоляк о попадании российской ракеты в белгород

Михаил Подоляк

КИЕВ. 13 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал попадание российской ракеты в жилой дом белгорода. По его словам, кремлевские пропагандисты быстро придумают для народа фейковое объяснение, пишет УНН.

Цитата

"россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, путину безразлично, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним

13 октября по жилому дому в российском белгороде ударила ракета, которой рашисты хотели атаковать Харьков.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.