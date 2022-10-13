В Сумской области веерных отключений не будет – глава ОВА

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Сумской области веерных отключений не будет, энергетикам удалось стабилизировать сеть. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Детали

"Графика веерных отключений не будет, потому что не будет отключений: энергетикам удалось стабилизировать сеть", – написал Живицкий.

По его информации, лифты в многоквартирных домах уже запущены. Уличное освещение еще не включили – если не будет проблем, это сделают завтра.

"Важно: это не значит, что можно не экономить и включать все электроприборы одновременно. Пока придерживаемся рекомендаций и понимаем, что могут быть перепады напряжения в сети", – добавил глава ОВА.

Напомним

После ракетных обстрелов Укрэнерго ввело график аварийных отключений электроэнергии в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также в Житомире.

Из-за экономного потребления и работы энергетиков вечером 13 октября выключать свет не планируют.