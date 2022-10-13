Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления украинского гражданства российскому публицисту Александру Невзорову, которая набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. Ответ Главы Государства опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что согласно Конституции Украины, гражданство не может получить человек, который совершил преступление против человечества или совершал геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступление (до погашения или снятия судимости), а также совершивший действие на территории другого государства, которое признано в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.

В то же время президент подчеркнул, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах рассмотрения затронутых в петиции вопросов.

Дополнение

3 июня Невзоров высказался относительно получения украинского гражданства, отметив, что “становится на сторону жертвы”.

Александр Невзоров ныне живет в Израиле. В россии против него возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии и выдан ордер на арест.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и публицист Александр Невзоров подался на украинское гражданство.