В Харьковской областе обнаружены еще три тела гражданских, которых убили россияне

КИЕВ. 13 октября. УНН. Правоохранительные органы в Харьковской области обнаружили еще три тела гражданских, которых убили российские оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

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«13 октября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в пгт Купянск-Узловой обнаружили тела трех гражданских», - говорится в сообщении.

Детали

По информации правоохранителей, один из погибших — 35-летний местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения. Мужчина рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.

Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два трупа — мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военных.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Дополнение

После деоккупации территории Харьковской области следователи уже обнаружили тела 534 гражданских жителей, из них – 447 в массовом захоронении в Изюме.