Первоочередная потребность ВСУ в зимней форме закрыта - Минобороны

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министерство обороны Украины информирует, что первоочередные потребности по обеспечению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) предметами зимнего вещевого обеспечения уже количественно закрыты. Продолжается работа по обеспечению всех потребностей, пишет УНН.

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«С 6 по 12 октября в Вооруженные Силы Украины было доставлено более 24 тысяч курток зимних, до 17 тысяч пар обуви, из которых почти 12,5 тысячи - зимней. Кроме этого, более 27 тысяч шапок зимних, 35 тысяч курток костюма утеплителя (флисок) и 93,5 тысячи комплектов белья нательного демисезонного и зимнего», - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что в указанный период для нужд украинской армии было передано почти 13 тысяч бронежилетов и 10 тысяч шлемов.

По состоянию на сейчас Минобороны уже сформировало для Вооруженных Сил резерв из более 180 тысяч бронежилетов. Резерв шлемов - в десятки тысяч. В рамках выполнения контрактов темпы поставок будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв.

Стоит отметить, что в отношении поставок зимней формы статистика очень быстро меняется и в основном зависит от логистики. В частности, например, сутки назад в процессе постановки на учет находилось более 16 тысяч курток зимних, еще около 20 тысяч транспортировалось уже по территории Украины и около 90 тысяч находилось в процессе доставки за рубежом.

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