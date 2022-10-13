ЕС намерен в понедельник утвердить новый транш военной поддержки ЗСУ, — Боррель

КИЕВ. 13 октября. УНН. Европейский союз в следующий понедельник может утвердить новый транш военной помощи Вооруженным силам Украины. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей с министрами обороны НАТО в Брюсселе, пишет УНН.

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«С точки зрения нашей поддержки Украины, я сообщу членам НАТО, что мы собираемся утвердить — я надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге — новый транш нашей военной поддержки украинским вооруженным силам. Он достигнет более 3 миллиардов евро из средств Европейского фонда мира (EPF). Также я проинформирую их о создании миссии военной подготовки для поддержки украинской армии», — сообщил Верховный представитель.

Детали

По его словам, в настоящее время, когда владимир путин усиливает эскалацию, страны Запада должны продолжать оказывать решительную поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо, и так долго, как понадобится.

«Мы будем продолжать оказывать военную поддержку перед лицом любой российской военной атаки, любой эскалации войны. Мы хотим как можно скорее найти дипломатическое решение этой войны. Но мы будем решительно и с усиленной военной поддержкой Украины противостоять любой эскалации со стороны россии», — подчеркнул Боррель.

Напомним

В ЕС пообещали дополнительную военную помощь Украине на фоне массированного ракетного обстрела Киева и других городов в понедельник, 10 октября.