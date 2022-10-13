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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Бюджет-2023: голосование в ВР перенесли на начало ноября - Гетманцев

КИЕВ. 13 октября. УНН. Верховная Рада будет голосовать за Проект Бюджета на 2023 год не в октябре, а в начале ноября. Об этом журналисту УНН сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Детали

По словам главы комитета, Рада перенесла голосование Проекта Госбюджета на следующий год с третьей недели октября на начало ноября.

Добавим

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "формально все готово, чтобы и в октябре проголосовать. Всем, кто мечтает поторговаться за голоса - забудьте, их хватает".

"Задержка связана исключительно с дополнительной работой с нашими партнерами, которым потом половину этого бюджета и финансировать", - написал нардеп в Telegram.

Дополнение

7 октября парламент завершил процесс рассмотрения проекта Госбюджета-2023 в первом чтении: Верховная Рада Украины приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год.

Как сообщили в Минфине, при подготовке проекта Госбюджета-2023 к первому чтению народными депутатами, фракциями, группами и профильными комитетами Верховной Рады было предоставлено около 1300 предложений на сумму 4 триллиона гривен. Более половины из них касались увеличения средств оборонного бюджета.

В сотрудничестве представителей Минфина с народными депутатами Украины и парламентскими комитетами в проекте Постановления Верховной Рады о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете на 2023 год отражены инициативы по перераспределению расходов на сумму около 4 миллиардов гривен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в парламенте поблагодарил народных депутатов Украины за продуктивную дискуссию и понимание важности принятия бюджета в сокращенные сроки, а также приоритетов бюджета страны в условиях военного положения.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, Бюджет-2023
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