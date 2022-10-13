Яценко обвинил власть Умани в хищениях, опираясь на ложные расчеты

КИЕВ. 13 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко обвинил местные власти Умани в присвоении 20 млн грн туристического сбора с паломников-хасидов, опираясь на ложные расчеты. Черкасский политик Андрей Дикун в комментарии УНН объяснил, что не все хасиды платят туристический сбор, несмотря на это, в этом году город получил рекордный доход с паломников.

Детали

В своем видео-блоге в Facebook нардеп Яценко утверждает, что мэр Умани Ирина Плетнева, ее заместитель Олег Ганич и местный политик Андрей Дикун присвоили 20 млн грн, полученных с туристического сбора. В подтверждение своих слов парламентарий приводит расчеты: 1300 грн туристического сбора умножает на 23 тыс. хасидов, прибывших в этом году в город, и получает сумму в почти 30 миллионов грн, которую они должны были бы уплатить. В то же время отмечает, что местные власти отчитались, что собрали с хасидов около 10 млн грн, а все остальное украли.

Впрочем, как пояснил Андрей Дикун, не все хасиды, несмотря на такое требование, платят сбор, и эта проблема существует уже много лет. В частности, она существовала и тогда, когда Яценко имел влияние на власть Умани.

Цитата

“В прошлом году было более 30 тыс. паломников, а Яценко, который в то время фактически управлял городом, собрал 4 млн грн, бегал там, кричал, топал ногами. А проблема в том, что большинство отелей, которые построены в хасидском районе паломников - незаконные. Мы пробуем навести с этим порядок, но пока есть, как есть. Это продолжается уже десятилетиями. Поэтому никто из них туристический сбор и не платит. Для сравнения: в прошлом году приехало более 30 тыс. паломников, а Яценко собрал 4 млн. Умножьте на то, что он говорит 35 долл. (туристический сбор в Умани - ред.), и спросите у него, куда он девал деньги.

Яценко считает как – что в этом году приехало 22 тыс., а уплатили сбор 8 тыс., а где остальные? Но так было всю жизнь – остальное никто никогда не платил. Паломники – у них нет такого, что надо приехать и оплатить туристический сбор. Мы требуем – им все равно”, - отметил Дикун.

Вместе с тем он пояснил, что в этом году власти Умани ввели инновационный подход - туристический сбор платили не в отелях, а через электронные аппараты на улицах города. По словам Дикуна, этот механизм хорошо себя зарекомендовал - сбор оплатили около 40% туристов, впрочем цель - чтобы в дальнейшем все паломники платили туристический сбор, который идет в бюджет города.

Напомним

В этом году паломники-хасиды, которые приехали в Умань на празднование Рош ха-Шана, уплатили рекордный туристический сбор - 9,6 млн грн.