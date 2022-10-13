Российские оккупанты за текущие сутки обстреляли украинские позиции 38 раз, - Генштаб

КИЕВ. 13 октября. УНН. Генштаб в вечернем обращении сообщается, что российские оккупанты за текущие сутки обстреляли украинские позиции 38 раз, пишет УНН.

Детали

Продолжаются 232 сутки российского военного вторжения в Украину.

Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. В частности, пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

В общем, за текущие сутки, оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела из РСЗО.

Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БпЛА. Шесть из них - “Shahed -136”.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.

Кроме того, подтверждено огневое поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.

Напомним

Российские войска повторно ударили ракетами по военному объекту в Золочевском районе Львовской области. Обошлось без жертв среди гражданского населения.