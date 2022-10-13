Новости: Война
13 октября 2022, 19:40 • Юрий Свиридюк • 12615
Оккупанты вывезли из Херсона более 170 детей
КИЕВ. 13 октября. УНН. Генштаб в вечерней сводке сообщил, что оккупационные войска россии из Херсона вывезли около 170 детей, пишет УНН.
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“Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из города Херсон вывезено около 170 детей”, — говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня, 13 октября, Минреинтеграции сообщило, что из россии и временно оккупированных территорий вернули уже 96 украинских детей.
Источник: УНН
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