Оккупанты вывезли из Херсона более 170 детей

КИЕВ. 13 октября. УНН. Генштаб в вечерней сводке сообщил, что оккупационные войска россии из Херсона вывезли около 170 детей, пишет УНН.

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“Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из города Херсон вывезено около 170 детей”, — говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 13 октября, Минреинтеграции сообщило, что из россии и временно оккупированных территорий вернули уже 96 украинских детей.