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Долеталась: в Ривненской области уничтожена вражеская воздушная цель

Долеталась: в Ривненской области уничтожена вражеская воздушная цель

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Ровенской области силы ПВО сбили воздушную цель. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram, передает УНН

Цитата

"Долеталась… Во время крайней тревоги на юге Ровенской области была уничтожена воздушная вражеская цель. Спасибо силам ПВО!" - написал Коваль и показал фото воронки.

Напомним

Воздушное командование “Запад” Воздушных сил ВСУ сообщает, что украинские защитники сбили сегодня четыре ракеты рашистов.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПВО, Украина, Ровно и Ровенская область
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