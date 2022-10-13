Новости: Криминал и ЧП
13 октября 2022, 19:49 • Тоня Туманова • 44145
Долеталась: в Ривненской области уничтожена вражеская воздушная цель
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Ровенской области силы ПВО сбили воздушную цель. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram, передает УНН.
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"Долеталась… Во время крайней тревоги на юге Ровенской области была уничтожена воздушная вражеская цель. Спасибо силам ПВО!" - написал Коваль и показал фото воронки.
Напомним
Воздушное командование “Запад” Воздушных сил ВСУ сообщает, что украинские защитники сбили сегодня четыре ракеты рашистов.
Источник: УНН
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