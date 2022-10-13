Долеталась: в Ривненской области уничтожена вражеская воздушная цель

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Ровенской области силы ПВО сбили воздушную цель. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Долеталась… Во время крайней тревоги на юге Ровенской области была уничтожена воздушная вражеская цель. Спасибо силам ПВО!" - написал Коваль и показал фото воронки.

Напомним

Воздушное командование “Запад” Воздушных сил ВСУ сообщает, что украинские защитники сбили сегодня четыре ракеты рашистов.