НАТО передаст Украине сотню станций глушения беспилотников, — Столтенберг

КИЕВ. 13 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе заявил, что Украина вскоре получит оружие от союзников в НАТО. Он отметил, что в списке средства для глушения беспилотников российского и иранского производства, передает корреспондент УНН.

Цитата

"НАТО вскоре передаст Украине считанное количество оборудования для борьбы с беспилотниками. В частности, сотню станций глушения беспилотников, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру", — заявил Генсек НАТО.

Детали

Он добавил, что в долгосрочной перспективе союзники также помогут Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО.

"НАТО поставляет передовые системы, включая системы артиллерийской обороны, артиллерию и бронетехнику. Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о том, что она предоставит 4 пусковые установки "Ястреб" для усиления противовоздушной обороны Украины", — добавил Генсек.

Дополнение

Накануне министры обороны стран НАТО, а также инициированная США Контактная группа по Украине обсудили помощь нашей стране в защите от российской агрессии. Ключевой темой вчерашних встреч стала предоставление Украине систем ПВО.