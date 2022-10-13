Новости: Криминал и ЧП
13 октября 2022, 20:07 • Тоня Туманова • 49380
"Хлопок" пришел под белгород: в соцсетях сообщают о "прилете" и пожаре
КИЕВ. 13 октября. УНН. В рф снова "хлопок" - под белгородом слышали взрывы, а в соцсетях сообщают о "прилете" и пожаре", передает УНН.
Детали
В российских Telegram-каналах сообщают, что "прилет" был в поселке октябрьский - начался сильный пожар, раздаются взрывы.
Сначала предполагали, что "хлопок" произошел на складе БК. Однако сейчас в Telegram-каналах сообщают о пожаре на сахарном заводе.
Напомним
Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, по жилому дому в российском Белгороде ударила ракета, которой рашисты хотели атаковать Харьков.
Источник: УНН
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