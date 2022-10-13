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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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"Хлопок" пришел под белгород: в соцсетях сообщают о "прилете" и пожаре

"Хлопок" пришел под белгород: в соцсетях сообщают о "прилете" и пожаре

КИЕВ. 13 октября. УНН. В рф снова "хлопок" - под белгородом слышали взрывы, а в соцсетях сообщают о "прилете" и пожаре", передает УНН.

Детали

В российских Telegram-каналах сообщают, что "прилет" был в поселке октябрьский - начался сильный пожар, раздаются взрывы.

Сначала предполагали, что "хлопок" произошел на складе БК. Однако сейчас в Telegram-каналах сообщают о пожаре на сахарном заводе. 

Напомним

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, по жилому дому в российском Белгороде ударила ракета, которой рашисты хотели атаковать Харьков.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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