В Белгороде задержали работников "народной милиции ДНР" подговаривая, что это украинцы

КИЕВ. 13 октября. УНН. Российское издание Baza сообщает, что в Белгороде жестко задержали четырех “диверсантов из Украины”, которые передвигались на полицейской машине в гражданской одежде. Оказалось, что это работники “народной милиции ДНР”, пишет УНН.

Детали

После падения обломков ракет на жилой дом в Белгороде, прибывшие к нему милиционеры заметили трех подозрительных мужчин и одну женщину. Подозрения они вызвали потому, что были одеты в гражданскую одежду, но крутились и садились в машину патрульно-постовой службы города.

Местные ППСники подумали, что четверо неизвестных могут быть диверсантами, которые проникли в россию. Их решили задержать, причем вызвав серьезное подкрепление.

Цитата

“Задержанные оказались сотрудниками “народной милиции”, которые присоединились к нашим войскам как раз под Купянском и после отступления продолжали работать в другом городе “ДНР”. Сейчас они на какое-то время приехали в Белгородскую область по своим делам, а машину полиции им выделили, чтобы они спокойно передвигались по городу”, — говорится в сообщении.

К месту падения ракеты четверо приехали просто из любопытства — посмотреть, что происходит. После жесткого задержания их отпустили.

Напомним

В российских Telegram-каналах сообщают о "прилёте" в посёлке Октябрьский (под Белгородом) — начался сильный пожар, раздаются взрывы.