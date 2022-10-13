Больше ждать не будем: Украина дала МККК три дня для направления миссии в колонию в Еленовке

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

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"Сегодня мы предоставили Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Поставил такое безальтернативное требование", - написал Ермак в Telegram.

Детали

Глава ОП напомнил, что в Еленовке в конце июля в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов было убито более 50 защитников Украины.

Обсудили это во время встречи в формате видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций. В ней также приняли участие заместители руководителя Офиса Андрей Сибига и Игорь Жовква, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, временный исполняющий обязанности председателя СБУ Василий Малюк, представители Офиса Генерального прокурора, Уполномоченный Верховной Совет по правам человека Дмитрий Лубинец, председатель ОО «Центр гражданских свобод» Александр Матвийчук, народные депутаты и послы государств-партнеров Украины.

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Ермак подчеркнул, что сегодня кричаще важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания на территории россии и на временно оккупированной территории Украины.

Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно проходят жуткие вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать, отметил глава ОП.

"Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Еленевку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях. Поэтому мы призываем, чтобы не позднее чем через три дня миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны россии, а мы уверены, что россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. разрешения.

Призываем к 17 октября решить поднятый вопрос и направить миссию МККК. Украина со своей стороны будет всячески способствовать этой миссии", - объяснил Ермак.

Глава ОП добавил, что "мы готовы к этому приобщиться".

"Туда готовы поехать наши народные депутаты. Наши уважаемые партнеры – представители стран, которые сегодня с нами, уверен, готовы тоже сегодня помочь, чтобы ведущие каналы, средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда приезжает миссия МАГАТЭ", - подчеркнул Ермак.

По его словам, в противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.

"Мы вместе со своими партнерами сможем найти вариант, как сформировать экспертную группу и людей, которые будут готовы выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест.

Но мы ждать больше не будем. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война – это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда находится способ его реализовать", - резюмировал.

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Ранее

Информационное агентство Reuters заявило, что Красный Крест приостанавливает свою деятельность в Украине из-за опасных условий.

Вместе с тем, представитель МККК в Украине Александр Власенко в комментарии УНН заявил, что информация о якобы прекращении деятельности по соображениям безопасности не соответствует действительности.