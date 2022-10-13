Оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков

КИЕВ. 13 октября. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова, пишет УНН.

Цитата

“Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру”, — говорится в сообщении.

Харьковчане и жители области сообщают о перебоях со светом. В области и в Харькове продолжается воздушная тревога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области обнаружены еще три тела гражданских, убитых россиянами.