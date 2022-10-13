Новости: Война
13 октября 2022, 21:02 • Юрий Свиридюк • 15585
Оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков
КИЕВ. 13 октября. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова, пишет УНН.
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“Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру”, — говорится в сообщении.
Харьковчане и жители области сообщают о перебоях со светом. В области и в Харькове продолжается воздушная тревога.
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Источник: УНН
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