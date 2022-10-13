Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,1280 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
15585

Оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков

КИЕВ. 13 октября. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова, пишет УНН.

Цитата

“Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру”, — говорится в сообщении.

Харьковчане и жители области сообщают о перебоях со светом. В области и в Харькове продолжается воздушная тревога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области обнаружены еще три тела гражданских, убитых россиянами.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, воздушное сообщение, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.