Новости: Криминал и ЧП
13 октября 2022, 21:17 • Елизавета Калитвенцева • 17925
В Харькове сообщают о минимум двух "прилетах": есть проблемы с электроснабжением
КИЕВ. 13 октября. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о минимум двух прилетах в Харькове, передает УНН.
Цитата
“Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением”, – написал он в Telegram.
Добавим
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова. Синегубов пишет об обстреле областного центра, и призывает жителей города оставаться в укрытиях.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram