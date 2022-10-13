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В Харькове сообщают о минимум двух "прилетах": есть проблемы с электроснабжением

В Харькове сообщают о минимум двух "прилетах": есть проблемы с электроснабжением

КИЕВ. 13 октября. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о минимум двух прилетах в Харькове, передает УНН.

Цитата

“Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением”, – написал он в Telegram.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова. Синегубов пишет об обстреле областного центра, и призывает жителей города оставаться в укрытиях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Харьков и Харьковская область
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