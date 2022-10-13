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Глава МАГАТЭ обсудил с Кулебой создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ обсудил с Кулебой создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси и Дмитрий Кулеба

Источник: Twitter

КИЕВ. 13 октября. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Гросси в Twitter.

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"В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС”, – написал Гросси.

Дополнение

Вчера стало известно, что после визита в россию генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) снова едет в Киев.

Ранее Гросси провел переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Последний заявил главе МАГАТЭ, что "открыт к диалогу" по Запорожской АЭС.

Источник: УНН
Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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