В центральном парке Тбилиси подростков ударило током в фонтане: погибла 13-летняя девочка

КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице Грузии Тбилиси в центральном парке Ваке подростков ударило током в недавно отремонтированном фонтане. Как сообщают Новости Грузия, погибла 13-летняя девочка, еще два подростка получили травмы, передает УНН.

Детали

По данным телекомпании "Формула", дети играли с мячом и полезли за ним в фонтан. Удар током почувствовали двое подростков. Их третьему товарищу пришлось прийти на помощь. Очевидцы вызвали скорую.

Два подростка в шоковом состоянии были доставлены в клинику Хечинашвили. Третьему участнику события врачи оказали помощь на месте, чтобы снять стресс, вызванный испугом. Его состояние не вызывает опасений.

Накануне мэрия заявила, что завершила ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке.

В МВД сообщили, что расследование инцидента начато по статье 240 первой части УК Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности, повлекшее менее тяжелое или тяжелое повреждение здоровья.

Добавим

Позже стало известно, что умерла 13-летняя девочка, получившая удар током в фонтане в тбилисском парке Ваке.

По информации врача, состояние второго пострадавшего ребенка удалось стабилизировать, он находится на аппарате искусственного дыхания.

«Состояние одного из подростков удалось стабилизировать, его перевели на искусственное дыхание. После этого его перевели в педиатрическую клинику.

Что касается 13-летней девочки, то она поступила с остановкой сердца. Реанимационные мероприятия закончились безрезультатно, была зафиксирована биологическая смерть», сказал врач.

Третий пострадавший из-за события, переведенного в детскую клинику имени Иашвили, его жизни не угрожает опасность.