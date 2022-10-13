Amnesty International обвиняет Латвию в жестоком обращении с мигрантами на границе с беларусью

КИЕВ. 13 октября. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что власти Латвии жестокими мерами избавляются от наплыва новых мигрантов из страны, а некоторых даже пытали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В новом докладе правозащитной группы говорится преимущественно о гражданах Ирака, пытавшихся пересечь латвийско-белорусскую границу.

Власти в Риге отрицают, что к перебежчикам применялась чрезмерная сила, и утверждают, что реагировали на "незаконное пересечение границы".

Другими словами, в понимании местных властей мигранты теряли какие-либо законные основания пересекать границу. Из потенциальных беженцев (подающих в приют) они автоматически превращались в нелегалов.

А это, в свою очередь, развязывало руки пограничникам – благодаря введенному 14 месяцев назад (и так до сих пор не отмененному) режиму ЧП они получали право насильственно разворачивать людей на границе, а в случае сопротивления – обращаться с ими как с преступниками.

Авторы доклада считают, что власти Латвии нарушили права людей на предоставление убежища, незаконно выдворяли их из страны, необоснованно применяли к ним физическую силу, насильственно удерживали в секретных лагерях, а некоторых даже пытали.

Согласно докладу, латвийские власти допустили многочисленные и шокирующие нарушения прав человека в отношении мигрантов с Ближнего Востока. Что особенно резко контрастирует с тем, насколько радушно они принимали (и принимают) беженцев из Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Латвия плохо обращалась с мигрантами, прибывавшими в страну со стороны беларуси, и даже издевалась над людьми, несколько месяцев удерживая их в лесу.