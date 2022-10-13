Залужный обсудил с генералом Милли необходимость повышения огневых способностей ВСУ

КИЕВ. 13 октября. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины провел телефонный разговор с Председателем объединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также вопрос повышения огневых способностей ВСУ, передает УНН.

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“Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны”, – написал он в своем телеграмме.

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Залужный также добавил, что предметно обсудил с генералом Милли результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

“Я искренне благодарен странам-партнерам за последовательную поддержку нашего государства и военную помощь, благодаря которой мы успешно противостоим российской агрессии, а генералу Милли – за лидерство в этом сверхважном деле. Генерал Милли передал поздравление всем украинским военным с грядущим Днем защитников и защитниц Украины”, – добавил Главнокомандующий ВСУ.

Дополнение

Глава объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вариант создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Он отметил, что в этой системе будут совмещаться средства малой, средней и большой дальности. Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Америка предоставит те системы, которые у нее на вооружении "столь быстро, насколько это физически возможно".