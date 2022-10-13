Удар по пятиэтажке Николаева: 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов, умер
КИЕВ. 13 октября. УНН. Спасателям удалось достать мальчика, оказавшегося под завалами пятиэтажки в Николаеве, который прошлой ночью обстреляли оккупанты. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что ребенок погиб из-за остановки сердца, передает УНН.
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“Мальчик, которого достали – умер. Привезли на диализ в областную больницу, и там остановка сердца. Нет слов. Твари террористы”, – написал он.
Добавим
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео спасения 11-летнего мальчика в Николаеве, который в результате вражеского ракетного удара оказался под завалами жилого дома.
Напомним
Этой ночью российские войска выпустили по Николаеву восемь ракет типа С-300.
Одна из них попала в спасательную лодочную станцию Николаева – погиб её работник.
Еще одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.
Известно о гибели троих гражданских.