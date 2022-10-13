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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Новости: Криминал и ЧП
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Вражеский обстрел Харькова: есть попадания в Холодногорском районе

Вражеский обстрел Харькова: есть попадания в Холодногорском районе

КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские захватчики обстреляли город Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты попали в Холодногорский район, передает УНН.

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"Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадания в Холодногорском районе - без пострадавших", - отметил он.

Детали

Синегубов добавил, что по области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания.

"Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света. Последствия российского очередного террора еще обследуем, на местах работают профильные службы и правоохранители", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним 

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о минимум двух прилетах в Харькове.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Харьков и Харьковская область
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