Гаага допустила экстрадицию россиян, подозреваемых в военных преступлениях в Украине

КИЕВ. 13 октября. УНН. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан допустил, что Украина сможет экстрадировать в МУС подозреваемых российских военных преступников, если судебный процесс не может состояться в Украине по юридическим причинам. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

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“Юридически это не является препятствием для нашей юрисдикции», — сказал Хан на пресс-конференции. В случае необходимости, по его словам, и если «есть причина, по которой эти процессы не могут проходить в Украине. Я уверен, что сотрудничество с Украиной будет”, – заявил он.

Детали

Ранее прокурор подчеркивал, что статус обвиняемого, ни срок давности не предоставляют иммунитета от преступлений против человечества, если они будут доказаны.

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По данным Bloomberg, к концу этого года Международный уголовный суд готовится предъявить россии обвинения в преступлениях, совершенных против украинского народа.