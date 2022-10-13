Оккупанты обстреляли Сумскую область

КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские захватчики обстреляли Сумскую область. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Детали

Белопольское общество: почти в 11 утра 3 мины. После 11 – еще 18 мин, уже по другой части общины.

Ворожбянская община: ближе к полудню 7 мин по окрестностям Ворожбы.

Зноб-новгородская община: в 14 часов от россиян прилетела мина (120мм).

Великописаревское общество: около 17 часов водитель грузовика, во время маневрирования, наехал задним колесом на мину. Она взорвалась. Поврежден прицеп автомобиля.

Цитата

"Также уточнение по утренним обстрелам: с 7 до 9 утра было два обстрела: 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории рф по разным частям Миропольской общины. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений. На территории Сумщины", - отметил Живицкий.

Напомним

В Сумской области разрушено или повреждено около 10 объектов электроснабжения.