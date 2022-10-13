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В Сербии обрушился пешеходный мост, есть погибшие

В Сербии обрушился пешеходный мост, есть погибшие

КИЕВ. 13 октября. УНН. В результате падения подвесного пешеходного моста в реку в центральной Сербии погибли два человека, по меньшей мере 10 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFE/RL.

Детали

Инцидент произошел, когда люди переходили через пешеходный мост от курортного города Овчар Баня близ Чачки, чтобы добраться до православного монастыря на противоположном берегу реки Западная Морава.

В результате падения моста погибли две женщины, которые запутались в канатах моста. Людей, которые получили травмы, доставили в больницу в соседнем городе Чачак, сообщили местные СМИ.

Как отмечается, причиной обрушения, вероятно, стала перегрузка мостового перехода.

Напомним

По меньшей мере 28 человек погибли после того, как ураган "Джулия" вызвал дожди и оползни в нескольких странах Латинской Америки, включая Гватемалу и Сальвадор.

Источник: УНН
Теги: Сербия, мосты
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