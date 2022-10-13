Financial Times: Украина может освободить Херсон на следующей неделе

КИЕВ. 13 октября. УНН. Издание Financial Times, со ссылкой на западных военных пишет, что ВСУ могут освободить Херсон от русской оккупации и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе, информирует УНН.

Детали

Министерство обороны террористической россии признало, что украинские силы прорвали российские линии фронта в Херсоне в начале месяца, что стало наибольшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения в феврале. Киев снова освободил значительную территорию к западу от Днепра.

Оперативное командование “Юг” сообщило, что освободило из-под российского контроля еще ряд населенных пунктов в Херсонской области и уничтожило российский центр управления и две буксируемые гаубицы.

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе.

Оккупационные власти в Херсонской области сообщали об эвакуации жителей в Крым. Там заявляют, что эвакуация направлена ​​на защиту людей от обстрелов, а основное внимание уделяется семьям с детьми, которые уедут “отдыхать и учиться”. Псевдогубернатор области Владимир Сальдо даже призвал Кремль помочь в эвакуации.

На прошлой неделе он заявил, что Крым согласился взять “на отдых” этой осенью 5 тысяч херсонских детей.

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Призыв о помощи в эвакуации семей свидетельствует о том, что Россия «готовится к решающей битве» за столицу региона — Херсон.

Цитата

“Судя по всему, Кремль и военное командование не переоценивают шансы сохранить российский контроль над этим аннексированным регионом», – написал в Telegram Станислав Белковский, бывший кремлевский эксперт, ставший критиком путина. Такие же данные приводит разведка Соединенного Королевства.

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ЕС готов на следующей неделе договориться о создании миссии для обучения тысяч украинских солдат, заявил в четверг Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам, после того, как страны-члены альянса достигли соглашения по долго обсуждаемому плану увеличения помощи Украине.

ЕС также увеличит объем финансирования поставок оружия в Украину до более чем 3 миллиардов евро по сравнению с 2,5 миллиарда евро сейчас.

Тренировочные лагеря, которые будут расположены в Польше и Германии, будут финансироваться за счет средств ЕС и адаптироваться к потребностям командования украинской армии, сказал высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что первоначальный план предусматривал выделение финансирования на двухлетнюю операцию.

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Ранее

Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что ВСУ до Херсона осталось менее 30 км.