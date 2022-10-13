"Мощный отзыв": Зеленский о признании ПАСЕ российского режима террористическим

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он подчеркнул, что ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в россии режим как террористический, передает УНН.

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"Сегодня принял участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы – очертил важнейшие для нас вещи в достижении мира и восстановлении Украины и международного правопорядка после этой войны. Есть и мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила имеющийся в россии режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически.

"Мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины и обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы россия своими активами ответила за эту войну. Я благодарю всех наших партнеров в Совете Европы, которые работают на справедливость для Украины и всего нашего континента. Благодарю нашу делегацию в ПАСЕ за действительно эффективную работу!", - подчеркнул президент.

Добавим

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали "за", один воздержался.