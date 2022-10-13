Зеленский призвал украинцев прислушаться к воздушной тревоге, особенно 14 октября

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

"Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из важнейших наших дней. Покрову, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе. Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра! И делаем все, чтобы усилить Украину!" - сказал Зеленский.

Добавим

День защитников и защитниц Украины — государственный праздник Украины, который отмечается 14 октября (в то же время с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества).

Контекст

Украинцам ранее сообщали, что россияне любят привязывать провокации к разным датам, особенно праздничным.

Напомним

Также ранее о провокациях предупреждали 9 мая и 24 августа.