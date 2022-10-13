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В Николаевской области зафиксировали вражеские дроны - ОВА

В Николаевской области зафиксировали вражеские дроны - ОВА

КИЕВ. 13 октября. УНН. Вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Цитата 

"Залетели 3 мопеда в область. Внимание", - говорится в сообщении.

Напомним 

Этой ночью российские войска выпустили по Николаеву восемь ракет типа С-300.

Одна из них попала в спасательную лодочную станцию Николаева – погиб ее работник.

Еще одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.

Известно о гибели трех гражданских.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Николаев и Николаевская область
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