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В Николаевской области сбили вражеский дрон-камикадзе

В Николаевской области сбили вражеский дрон-камикадзе

Иллюстративная фотография

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Николаевской области сбили один вражеский дрон-камикадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Цитата

"Hunted 1 (Охота 1 - ред.)", - написал Ким.

Добавим

Вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Украина, дроны, война с Россией
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