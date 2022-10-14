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14 октября 2022, 00:00 • Юлиана Росковинская • 12990
В Николаевской области сбили вражеский дрон-камикадзе
Иллюстративная фотография
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Николаевской области сбили один вражеский дрон-камикадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
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"Hunted 1 (Охота 1 - ред.)", - написал Ким.
Добавим
Вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе.
Источник: УНН
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