В Николаевской области сбили вражеский дрон-камикадзе

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Николаевской области сбили один вражеский дрон-камикадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Цитата

"Hunted 1 (Охота 1 - ред.)", - написал Ким.

Добавим

Вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе.