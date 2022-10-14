NASA назначило дату еще одной попытки запуска Artemis I

КИЕВ. 14 октября. УНН. NASA планирует запустить ракету Artemis I на Луну 14 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как отмечается, 69-минутное окно запуска ракеты Space Launch System начнется в 12:07 по восточному времени. Если запуск будет успешным, ракета высотой 98 метров отправит космический корабль Orion в путешествие вокруг Луны, чтобы проверить его системы.

Также отмечается, что миссия пройдет без экипажа и продлится 25 дней.

Ожидается, что космический корабль должен приземлиться в Тихом океане в пятницу, 9 декабря. Резервные окна запуска запланированы на 16 и 19 ноября.

Цель проекта — впервые за полвека вернуть людей на Луну. Миссия Artemis I должна испытывать ракету, космический корабль и все его системы, чтобы убедиться, что они безопасны для астронавтов.

Ракета Space Launch System – современный аналог Saturn V, которая доставляла астронавтов NASA на месяц в 1960– 1970-х годах.

Добавим

В NASA изначально планировали старт 29 августа, но его отменили после того, как попытки привести один из четырех двигателей ракеты в надлежащий температурный диапазон, оказались неудачными.

Позже, NASA отменило вторую попытку запустить тестовую ракету на Луну, которая должна была состояться 3 сентября в рамках программы Artemis-1. Запуск был отменен после того, как незадолго до старта была обнаружена новая протечка топлива.

Напомним

Космический аппарат NASA, намеренно врезавшийся в астероид, сумел сдвинуть его с природного пути на другую орбиту, что стало первым случаем, когда человечество изменило движение небесного тела.

Столкновение, которое произошло в прошлом месяце в 10,9 млн км от Земли, отслеживалось в режиме реального времени из центра управления миссией в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (APL) в Лореле, штат Мэриленд, где космический корабль был спроектирован и построен для NASA.

Целью DART был астероид под названием Диморфос, размером примерно с футбольный стадион, который вращался вокруг родительского астероида Дидимоса примерно в пять раз больше, каждые 11 часов 55 минут.

Испытательный полет завершился тем, что ударный аппарат DART размером не более холодильника врезался прямо в Диморфос на скорости около 22 531 км/ч.