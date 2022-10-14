Предложение путина относительно нового "газового хаба" не имеет смысла, - Макрон

КИЕВ. 14 октября. УНН. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона не одобрили совместного предложения российского диктатора путина построить новый “газовый хаб” в Турции для поставки газа в Европу, заявив, что это “не имеет смысла”, пишет УНН со ссылкой на AFP News Agency.

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“Нет смысла создавать новые инфраструктуры, которые позволят импортировать больше российского газа”, - сказал Эммануэль Макрон.

Детали

Российский диктатор владимир путин рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции. Встреча президентов состоялась в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Там российский диктатор заявил, что “газовый хаб” станет площадкой не только для поставок, но и определения цены на российский газ.

“Турция сегодня оказалась самым надежным маршрутом для поставок даже в Европу. Мы могли бы рассмотреть возможность создания газового хаба в Турции для поставок в другие страны” — с таким заявлением выступил путин во время встречи.

Поставки в Европу, которая в значительной степени зависит от российского газа, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале в разы уменьшились.

Террористическая Россия со своей стороны начала угрожать Западу, что санкции “играют против Европы, чем против РФ” и создавать разнообразные диверсии на газопроводах ”Северный поток”.

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Тезис о “газовом хабе” в Турции на замену поврежденным “Северным потокам” должностные лица РФ также активно продвигали накануне энергетического форума в Москве. путин в своем выступлении также заявил, что взрывы на “Северных потоках” выгодны США, Польше и Украине.

Французское председательство в ЕС (в настоящее время председательствует Чехия — ред.) указало на падение импорта российского газа в Европу с почти на 40%. В издании добавили, что поставки российского газа, вероятно, будут падать и дальше.

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“Россия и Турция могут вместе решить экспортировать больше газа, но это не может быть в Европейский Союз, который имеет обязательство по суверенитету, уменьшению своей зависимости, а также изменению климата”, – говорится в сообщении.

Ранее глава “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что проложить новые газопроводы в Турцию быстрее, чем восстанавливать “Северные потоки”.

Некоторые российские аналитики говорят, что не видят смысла в строительстве хаба в Турции, поскольку Европа планирует через несколько лет полностью отказаться от российского газа. В такой ситуации не до конца понятно, для кого будет назначен турецкий хаб.

Добавим

В настоящее время между Россией и Турцией существует два газовых потока — “Голубой поток” и “Турецкий поток”. Второй из них международный, через который можно транспортировать российский газ в Европейские страны.

Напомним

У путина заявили, что “какие-то силы” посягали на газопровод “Турецкий поток”. Спикер российского лидера песков заявил, что были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы, которые вроде бы хотели взорвать газопровод.