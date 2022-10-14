Комитет проголосовал за вызов Трампа для показаний по делу штурма Капитолия

КИЕВ. 14 октября. УНН. Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия проголосовал за вызов 45-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Отмечается, что за решение о вызове Трампа члены Комитета, в который входят семеро демократов и два республиканца, проголосовали единогласно.

Члены Комитета хотят, чтобы бывший президент предоставил некоторые документы и дал под присягой свидетельство о событиях 6 января 2021 года. Как предполагает Axios, Комитет хочет показать, что стремился услышать самого Трампа с осознанием того, что это заставит его команду ответить.

Кроме того, на возможно последнем публичном слушании Комитета 6 января Лиз Чейни объявила, что законодатели собрали достаточно информации для объявления уголовных обвинений причастным к штурму Капитолия.

Также ожидается, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью – накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда будут переизбираться все члены нижней палаты и треть сенаторов.

Штурм Капитолия

Штурм Капитолия США — прошедшие 6 января в Вашингтоне (округ Колумбия) насильственные протесты, организованные группой сторонников президента США Дональда Трампа, целью которых было изменить результаты президентских выборов 2020 года.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден. Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить всего через несколько часов. Во время штурма Капитолия погибли пять человек. Позже несколько сотрудников полиции покончили с собой.

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в стране по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия.

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