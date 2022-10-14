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Комитет проголосовал за вызов Трампа для показаний по делу штурма Капитолия

Комитет проголосовал за вызов Трампа для показаний по делу штурма Капитолия

КИЕВ. 14 октября. УНН. Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия проголосовал за вызов 45-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Отмечается, что за решение о вызове Трампа члены Комитета, в который входят семеро демократов и два республиканца, проголосовали единогласно.

Члены Комитета хотят, чтобы бывший президент предоставил некоторые документы и дал под присягой свидетельство о событиях 6 января 2021 года. Как предполагает Axios, Комитет хочет показать, что стремился услышать самого Трампа с осознанием того, что это заставит его команду ответить.

Кроме того, на возможно последнем публичном слушании Комитета 6 января Лиз Чейни объявила, что законодатели собрали достаточно информации для объявления уголовных обвинений причастным к штурму Капитолия.

Также ожидается, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью – накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда будут переизбираться все члены нижней палаты и треть сенаторов.

Штурм Капитолия  

Штурм Капитолия США — прошедшие 6 января в Вашингтоне (округ Колумбия) насильственные протесты, организованные группой сторонников президента США Дональда Трампа, целью которых было изменить результаты президентских выборов 2020 года.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден. Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить всего через несколько часов. Во время штурма Капитолия погибли пять человек. Позже несколько сотрудников полиции покончили с собой.

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в стране по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия.

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Источник: УНН
Теги: штурм, Дональд Трамп
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