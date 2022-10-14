За девять месяцев: патрульные Львовщины привлекли к ответственности почти 15 тыс. нарушителей скоростного режима

КИЕВ. 14 октября. УНН. За девять месяцев почти 15 тысяч нарушителей скоростного режима привлекли к ответственности. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области, передает УНН.

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"За январь — сентябрь этого года на Львовщине полицейские вынесли 14 984 постановлений любителей быстрой езды. Хотим отметить, что штраф для этих вождей это легче всего, чем могло все закончиться", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на территории Львовской области полицейские задокументировали 1917 г. ДТП, причиной которых стало превышение скорости. В частности, превышение безопасной скорости является лидером ДТП с потерпевшими.

За 9 месяцев 2022 года произошло 457 аварий, что составляет 34,86% от общего количества ДТП с пострадавшими.

Дополнение

Во Львовской области появилось еще три участка, где полицейские осуществляют измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM на автодороге Киев — Чоп:

км 457–463 от с. Хватив до Олеска;

км 498–500 от с. Н. Милятин к С. Милятину;

км 597–603 от с. Песочное к (Пятничане –Угерско).

"Берегите себя и помните, что правильно выбранная скорость движения автомобиля является одним из залогов безопасной езды!", - говорится в сообщении.

Напомним

13 октября, на автомобильных дорогах страны появились 9 новых участков, также изменены 4 существующих участка, где патрульной полицией осуществляется измерение скорости движения с помощью приборов TruCAM.