"С нулевым боевым опытом": в Украине погиб чиновник московской мэрии, мобилизованный в конце сентября

КИЕВ. 14 октября. УНН. Власть рф без подготовки отправила на войну в Украину начальника отдела мэрии москвы Алексея Мартынова с "нулевым боевым опытом", он погиб. Об этом пишет Медуза со ссылкой на заместителя главного редактора российского пропагандистского телеканала Наталью Лосеву, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 28-летний Алексей Мартынов, возглавлявший один из отделов в правительстве москвы погиб 10 октября в Украине.

"Мобилизирован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевой опыт ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", - заявила Лосева.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 63 800 человек, 2511 танков и сотен единиц военной техники.