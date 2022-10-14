Новости: Общество
14 октября 2022, 02:08 • Юлиана Росковинская • 17910
Испания отправила для Украины 4 ЗРК Hawk – Резников
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter, что Испания отправила для Украины 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk, передает УНН.
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"Я благодарен своей коллеге из Испании Маргарите Роблес за решение отправить 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk в Украину", - отметил он.
Резников также добавил, что "это скорый ответ на запрос Украины в рамках договоренностей встречи "Рамштайн 6".
"На подходе еще несколько Hawk. Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы" – написал министр.
Напомним
Испания передала Украине бронеавтомобили и "скорые".
Источник: УНН
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