Испания отправила для Украины 4 ЗРК Hawk – Резников

КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter, что Испания отправила для Украины 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk, передает УНН.

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"Я благодарен своей коллеге из Испании Маргарите Роблес за решение отправить 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk в Украину", - отметил он.

Резников также добавил, что "это скорый ответ на запрос Украины в рамках договоренностей встречи "Рамштайн 6".

"На подходе еще несколько Hawk. Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы" – написал министр.

Напомним

Испания передала Украине бронеавтомобили и "скорые".