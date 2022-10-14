На автодороге Одесса-Рени произошло ДТП с участием двух грузовиков и маршрутки, есть пострадавшие

КИЕВ. 14 октября. УНН. На автодороге сообщением Одесса-Рени, в селе Большой Дальник, произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и маршрутного такси. По предварительной информации, пострадали три пассажира общественного транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

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"К вниманию водителей! Будьте максимально внимательны на автодороге сообщением Одесса-Рени, в селе Большой Дальник, где недавно произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Детали

Событие произошло на светофоре, который на перекрестке трассы и улице Богдана Хмельницкого.

Предварительно установлено, что водитель одного грузовика проигнорировал красный свет, не предпочел в движении маршрутке и допустил столкновение с ним. В результате грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком.

По предварительной информации, пострадали три пассажира общественного транспорта. Одному оказали медицинскую помощь на месте, еще двоих "скорая" доставила в больницу.

В настоящее время на месте происшествия сотрудники группы реагирования патрульной полиции Одесского районного управления полиции № 2 регулируют движение транспорта. Проезд пока возможен по одной полосе.

Напомним

На трассе "Одесса – Рени", возле села Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Два человека погибли.