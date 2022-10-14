В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" - МИД рб

КИЕВ. 14 октября. УНН. В белорусе ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы "угрозы со стороны соседних стран". Об этом заявил министр иностранных дел беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию, передает УНН.

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"Председатель нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", — заявил Макей.

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Он добавил, что это якобы необходимо для защиты граждан республики. Также по его словам, решение было принято "из-за данных о планах некоторых поступивших государств".

"Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории беларуси", – сказал Макей.

Напомним

белорусь и россия договорились о развертывании "общей региональной группировки войск".