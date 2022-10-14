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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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В Ровенской области сократят продолжительность комендантского часа

В Ровенской области сократят продолжительность комендантского часа

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Ровенской области с понедельника, 17 октября, сокращается продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает УНН.

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"В Ровенской области изменено время комендантского часа - с 00:00 до 05:00. Такое решение сегодня (13 октября - ред.) принял Совет обороны области. Оно начинает действовать с понедельника, 17 октября", - заявил Коваль.

Детали

Отмечается, что этот вопрос был вынесен из-за коллективных обращений владельцев бизнеса региона.

Он добавил, что в ряде областей Украины уже принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа, оно целесообразно с экономической точки зрения.

Дополнение 

Как известно, ранее комендантский час в области начинался в 23:00 до 05:00.

Напомним 

В Хмельнитчине на час уменьшили продолжительность комендантского времени. Он действует с 00:00 до 05:00.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, комендантский час
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