В Ровенской области сократят продолжительность комендантского часа
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Ровенской области с понедельника, 17 октября, сокращается продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает УНН.
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"В Ровенской области изменено время комендантского часа - с 00:00 до 05:00. Такое решение сегодня (13 октября - ред.) принял Совет обороны области. Оно начинает действовать с понедельника, 17 октября", - заявил Коваль.
Детали
Отмечается, что этот вопрос был вынесен из-за коллективных обращений владельцев бизнеса региона.
Он добавил, что в ряде областей Украины уже принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа, оно целесообразно с экономической точки зрения.
Дополнение
Как известно, ранее комендантский час в области начинался в 23:00 до 05:00.
Напомним
В Хмельнитчине на час уменьшили продолжительность комендантского времени. Он действует с 00:00 до 05:00.