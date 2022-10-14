Новости: Война
14 октября 2022, 03:11 • Юлиана Росковинская • 9285
ВСУ уничтожили 5 складов российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях
КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 5 вражеских складов с боекомплектами в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
В Херсонской области уничтожены 3 склада с боекомплектами в Бериславском районе и 1 в Херсонском.
В Николаевской области уничтожен вражеский состав в Снегиревском районе.
Напомним
Украинские военные уничтожили 36 российских оккупантов, 4 вертолета, вражеский танк и 2 топливозаправщика.
Источник: УНН
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