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ВСУ уничтожили 5 складов российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях

ВСУ уничтожили 5 складов российских захватчиков в Херсонской и Николаевской областях

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 5 вражеских складов с боекомплектами в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

В Херсонской области уничтожены 3 склада с боекомплектами в Бериславском районе и 1 в Херсонском.

В Николаевской области уничтожен вражеский состав в Снегиревском районе.

Напомним 

Украинские военные уничтожили 36 российских оккупантов, 4 вертолета, вражеский танк и 2 топливозаправщика.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, война с Россией, Николаев и Николаевская область
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