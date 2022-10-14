В Великобритании археологи обнаружили останки 240 взрослых и детей, найденных на месте бывшего универмага

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Великобритании археологи обнаружили останки 240 взрослых и детей на месте бывшего универмага, который закрылся в 2013 году и, как выяснилось, находился над 600-летним средневековым монастырем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Кости впервые были обнаружены в начале этого года строителями, копавшими фундамент для проекта перепланировки бывшего универмага "Окки Уайтс", закрывшегося в 2013 году, но археологи взялись за раскопки только сейчас, в результате чего обнаружили средневековый мужской монастырь возрастом 600 лет.

В этом комплексе нашли читальные залы, конюшни и даже больницу.

Отмечается, что около половины найденных останков принадлежат детям, что, по мнению экспертов, отмечает их высокий уровень смертности в то время. Остальные, по мнению исследователей, стали жертвами битвы, поскольку имели травмы головы, характерные для стрел или мушкетных шаров.

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Кроме этого, одна из теорий ученых состоит в том, что это место является братской могилой после набега на город валлийского принца Овайна Глиндура в начале XV века.

Также при раскопках были найдены черепица и другие артефакты, которые сейчас хранятся в соседнем заброшенном магазине, где их сушат и чистят.

Как считается, мужской монастырь Доминиканского ордена стоял в Гейверфордвесте около трех столетий. Доминиканцы или черные монахи имели другие планы, чем большинство монашеских орденов, поскольку они ходили среди населения, проповедуя, молясь и уча.

Напомним

В Перу археологи обнаружили 76 детских скелетов, которые когда-то были принесены в жертву. Кроме этого, археологи нашли остатки небольших следов, переживших дождь и эрозию. Эти следы, по словам ученых, свидетельствуют о том, что детей вели из Чан-чана, чтобы они встретили свой ужасный конец.