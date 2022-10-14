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В Киеве организовывают спортивное мероприятие в поддержку находящихся в плену защитников "Азовстали"

В Киеве организовывают спортивное мероприятие в поддержку находящихся в плену защитников "Азовстали"

КИЕВ. 14 октября. УНН. Ассоциация семей защитников "Азовстали" организовывают в Киеве благотворительное спортивное мероприятие в поддержку военных, находящихся в плену, информирует УНН.

Детали

Мероприятие под названием "Ідея Нації" пройдет 29 октября в киевском Urban Park по адресу: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, корпус 20. Он начнется в 12:00 и продлится до 17:00.

В программе соревнований три вида спорта:

– Бег на 5 км;

– Стронгмен;

– Настольный теннис.

Также на мероприятии будет доступна локация для детей и взрослых, где можно сделать куклу-мотанку и мастер-класс по брейк-дансу от "All stars".

Цитата

"Участие платное, в зависимости от выбранного вида спорта. Каждый желающий может принять участие в нескольких соревнованиях, не обязательно выбирать одно направление. Собранные средства в полном объеме перечисляются в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" на нужды проекта "Нарешті ти вдома". Регистрация обязательна", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Киев
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