В Киеве организовывают спортивное мероприятие в поддержку находящихся в плену защитников "Азовстали"
КИЕВ. 14 октября. УНН. Ассоциация семей защитников "Азовстали" организовывают в Киеве благотворительное спортивное мероприятие в поддержку военных, находящихся в плену, информирует УНН.
Детали
Мероприятие под названием "Ідея Нації" пройдет 29 октября в киевском Urban Park по адресу: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, корпус 20. Он начнется в 12:00 и продлится до 17:00.
В программе соревнований три вида спорта:
– Бег на 5 км;
– Стронгмен;
– Настольный теннис.
Также на мероприятии будет доступна локация для детей и взрослых, где можно сделать куклу-мотанку и мастер-класс по брейк-дансу от "All stars".
Цитата
"Участие платное, в зависимости от выбранного вида спорта. Каждый желающий может принять участие в нескольких соревнованиях, не обязательно выбирать одно направление. Собранные средства в полном объеме перечисляются в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" на нужды проекта "Нарешті ти вдома". Регистрация обязательна", - говорится в сообщении.