В Черном море выросла вражеская корабельная группировка

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

На боевом дежурстве 3 носителя “калибров, среди которых один – подводный.

Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет.

Цитата

"Силы обороны продолжают выполнять задачи противодесантной обороны десантно-опасных участков побережья Черного моря и прикрытие государственной границы Украины с непризнанной Приднестровской республикой", - говорится в сообщении "Юг".

Напомним

Украинские военные уничтожили 5 вражеских складов с боекомплектами в Херсонской и Николаевской областях.