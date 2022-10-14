"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 14 октября

КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня, 14 октября, отправится один эвакуационный поезд. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд на 14 октября:

• 16:30—234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться.